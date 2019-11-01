Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i

Derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Cezalı Caner Erkin ve sakat futbolcular N'Koudou, Dorukhan, Douglas'tan faydalanamayacak olan Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı için 11'ini belirledi...

1 Kasım 2019 Cuma 14:45 Güncelleme: 01.11.2019 14:45
Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.

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Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Galatasaray galibiyetiyle moral buldu.

Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i

Haftaya 12 puanla 8. sırada giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i

SON 3 MAÇTA 7 PUAN
Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi.

Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i

Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

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