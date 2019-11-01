HaberlerGaleriAbdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i
Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i
Derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Cezalı Caner Erkin ve sakat futbolcular N'Koudou, Dorukhan, Douglas'tan faydalanamayacak olan Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı için 11'ini belirledi...
1 Kasım 2019 Cuma 14:45
Güncelleme: 01.11.2019 14:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Galatasaray galibiyetiyle moral buldu.
Haftaya 12 puanla 8. sırada giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
SON 3 MAÇTA 7 PUAN Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi.
Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.