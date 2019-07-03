Abdullah Avcı transfere onay verdi! İşte yapılan teklif…

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezona güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Yıldız oyuncu menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi, Abdullah Avcı ise transfere onay verdi. Siyah beyazlılar, kadroya güçlü bir takviye olarak düşündüğü yıldız oyuncuya ilk teklifi yaptı. İşte dev transfere dair tüm detay ve gelişmeler… | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...