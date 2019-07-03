Abdullah Avcı transfere onay verdi! İşte yapılan teklif… - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı transfere onay verdi! İşte yapılan teklif…

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezona güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Yıldız oyuncu menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi, Abdullah Avcı ise transfere onay verdi. Siyah beyazlılar, kadroya güçlü bir takviye olarak düşündüğü yıldız oyuncuya ilk teklifi yaptı. İşte dev transfere dair tüm detay ve gelişmeler… | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53 Güncelleme: 03.07.2019 11:56
Abdullah Avcı transfere onay verdi! İşte yapılan teklif…

Önümüzdeki sezona güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdullah Avcı transfere onay verdi! İşte yapılan teklif…

Yıldız oyuncu menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi, Abdullah Avcı ise transfere onay verdi.

Abdullah Avcı transfere onay verdi! İşte yapılan teklif…

Siyah beyazlılar, kadroya güçlü bir takviye olarak düşündüğü yıldız oyuncuya ilk teklifi yaptı.

Abdullah Avcı transfere onay verdi! İşte yapılan teklif…

Beşiktaş'ta öncelikli takviyeye ihtiyaç duyulan bölgelerden biri stoper.

Abdullah Avcı transfere onay verdi! İşte yapılan teklif…

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki sıknıtıyı mutlaka gidermek istiyor.

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