Transfer döneminin hareketsiz takımı Beşiktaş'tan taraftarı kızdıran hamle... 28 yaşındaki oyuncunun transferi taraftarın tepkisi ve istememesine rağmen gerçekleşiyor... Transfer için masaya oturan siyah-beyazlılar, anlaşma noktasına geldi. Transferin yeni sezon açılışına da yetiştirilmesi bekleniyor. İşte taraftarla Orman'ı karşı karşıya bırakan o isim ve detaylar...