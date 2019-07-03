Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri

Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri

Transfer döneminin hareketsiz takımı Beşiktaş'tan taraftarı kızdıran hamle... 28 yaşındaki oyuncunun transferi taraftarın tepkisi ve istememesine rağmen gerçekleşiyor... Transfer için masaya oturan siyah-beyazlılar, anlaşma noktasına geldi. Transferin yeni sezon açılışına da yetiştirilmesi bekleniyor. İşte taraftarla Orman'ı karşı karşıya bırakan o isim ve detaylar...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02 Güncelleme: 03.07.2019 11:06
Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri

Transfer döneminde hareketsiz kalan Beşiktaş'ta taraftar heyecanla beklemeye koyulurken gelen haber, siyah beyazlı taraftarları adeta yıktı...

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Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri

Adı geçtiği zaman sosyal medyada bu transferin gerçekleşmesini istemediklerini dile getiren birçok taraftara rağmen anlaşma tamam!

Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, taraftarın sesine kulak vermedi ve işi bitirme kararı aldı. Ayrıntılar şöyle;

Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın geçen sezonki maç raporlarını inceleyen Abdullah Avcı, özellikle savunmanın performansından memnun kalmamıştı.

Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri

Başakşehir döneminde takımının yediği gol sayısının az olmasıyla öne çıkan tecrübeli hoca, savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi istedi.

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