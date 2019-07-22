GALERİ
Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor
Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan flaş bir karar geldi. Avcı, tecrübeli futbolcuyu kadroda görmek istemdiğini yönetime iletti. İşte ayrıntılar...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00 Güncelleme: 22.07.2019 14:01
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş yönetimi Avcı'nın bu isteğinin ardından hemen gönderilmek istenen ismin bölgesine yeni bir oyuncu almak için çalışmalara başladı. İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ YENİ ATIBA'SINI BULDU! HABER İÇİN TIKLAYIN...
DİĞER GALERİLER