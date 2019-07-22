Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan flaş bir karar geldi. Avcı, tecrübeli futbolcuyu kadroda görmek istemdiğini yönetime iletti. İşte ayrıntılar...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00 Güncelleme: 22.07.2019 14:01
Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk planları yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda siyah-beyazlı yöneticilier girişimlerini sürdürüyor.

Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor

Kamp çalışmalarına devam eden Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan sürpriz bir karar geldi.

Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor

Tecrübeli teknik adam kadroda görmek istemediği ismi yönetime iletti.

Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor

Beşiktaş yönetimi Avcı'nın bu isteğinin ardından hemen gönderilmek istenen ismin bölgesine yeni bir oyuncu almak için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

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