Beşiktaş West Ham United'dan Pedro Obiang'ı kiralıyor

Ada basınına da yansıyan haberlere göre, Siyah-Beyazlılar 27 yaşındaki Ekvador Ginesi vatandaşı Obiang için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. West Ham'ın 2022'ye kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralamaya hazır olduğu belirtildi.

OBIANG'IN ALTERNATİFİ WALACE

Yapılan pazarlıklarda İngilizler 2 milyon Euro kiralama bedeli talep ederken, satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olarak belirlendi. Kartal'ın 2 milyon Euro'yu fazla bulup, 1'e indirmek istediği, ya da satın alma opsiyonunu 3 milyon Euro'ya düşürmeye çalıştığı belirtildi. Pazarlıklar devam ederken, Beşiktaş'ın Obiang'a alternatif olarak Hannover'de oynayan Walace için de girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Ancak bu oyuncu için kulübünün 8 milyon Euro talep edeceği ifade ediliyor.

İTALYANLAR DA DEVREYE GİRDİ

Ancak Beşiktaş, Obiang transferinde yalnız değil. Yıldız ismi İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Bologna'nın da istediği bildirilirken Kara Kartal bu transfer için elini çabuk tutmaya çalışacak. Beşiktaş'ın Obiang transferini bitirir bitirmez sağ ve sol beke takviye yapmak için düğmeye basacağı konuşurken önümüzdeki haftanın siyah-beyazlılar adına hayli hareketli geçmesi bekleniyor. Hugo'ya Instagram'dan "Beşiktaş'a git" çağrısı Transferi yılan hikayesine dönen Vitor Hugo ile ilgili görüşmeler sürerken Kara Kartal'ın eski futbolcularından Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Fiorentina'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuya siyah-beyazlı takıma gitmesi için çağrıda bulundu. 28 yaşındaki savunmacının Instagram hesabından paylaştığı bir antrenman fotoğrafının altına yorum bırakan Tatiane, "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın." ifadelerini kullandı. Söz konusu yorum, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.