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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Palmeiras'ın teklifini reddetti

Fiorentina Palmeiras'ın Vitor Hugo teklifini reddetti

'ın transferi için uzun süredir uğraştığı ancak oyuncunun ülkesine dönmek istemesi nedeniyle olumsuz yanıt aldığı 'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'da forma giyen 'nun transferi için ve Palmeiras devreye girmişti.

Oyuncunun ailesine yakın olmak için Brezilya'ya dönmek istemesi nedeniyle transferde istediği sonucu alamayan Beşiktaş aradan çekilmişti. Yahoo Esportes'te yer alan habere göre Fiorentine, Palmeiras'ın oyuncu için yaptığı 4.5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi. İtalyan ekibinin, 5.5 milyon Euro istediği ifade edildi.

28 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Vitor Hugo, 2017 yılında Palmeiras'tan Fiorentina'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

  1. 22.07.2019
  2. Güncelleme: 22.07.2019 11:25
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