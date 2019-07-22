Fiorentina Palmeiras'ın Vitor Hugo teklifini reddetti

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen Vitor Hugo'nun transferi için Beşiktaş ve Palmeiras devreye girmişti.

Oyuncunun ailesine yakın olmak için Brezilya'ya dönmek istemesi nedeniyle transferde istediği sonucu alamayan Beşiktaş aradan çekilmişti. Yahoo Esportes'te yer alan habere göre Fiorentine, Palmeiras'ın oyuncu için yaptığı 4.5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi. İtalyan ekibinin, 5.5 milyon Euro istediği ifade edildi.

28 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Vitor Hugo, 2017 yılında Palmeiras'tan Fiorentina'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.