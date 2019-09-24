Abdullah Avcı görevine devam edecek mi? İşte 3 ihtimal ve istifa...

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, flaş bir kararla görevini bırakma kararı aldı. 25 Eylül Çarşamba günü olağanüstü toplanacaklarını açıklayan Orman'ın ardından siyah-beyazlı takımda kötü gidişatın en büyük sorumlularından biri olarak gösterilen Abdullah Avcı'nın geleceği ise merak konusu oldu. İşte tecrübeli teknik adamı bekleyen 3 ihtimal ve istifa...

24 Eylül 2019 Salı 16:01 Güncelleme: 24.09.2019 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





