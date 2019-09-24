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Abdullah Avcı görevine devam edecek mi? İşte 3 ihtimal ve istifa...
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, flaş bir kararla görevini bırakma kararı aldı. 25 Eylül Çarşamba günü olağanüstü toplanacaklarını açıklayan Orman'ın ardından siyah-beyazlı takımda kötü gidişatın en büyük sorumlularından biri olarak gösterilen Abdullah Avcı'nın geleceği ise merak konusu oldu. İşte tecrübeli teknik adamı bekleyen 3 ihtimal ve istifa...
24 Eylül 2019 Salı 16:01
Güncelleme: 24.09.2019 16:01
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Beşiktaş'ta arka arkaya gelen kötü sonuçlarından ardından taraftarların tepkisi tavan yaptı ve başkan Fikret Orman görevi bırakma kararı aldı.
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Bu karar, futbol dünyasında olduğu gibi Beşiktaş Kulübü'nde de şok etkisi yarattı.
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulunda yer alan Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı'nın yanı sıra başkan Fikret Orman ile uzun yıllardır dostluğu olan teknik direktör Abdullah Avcı, istifa kararını canlı yayın sırasında öğrendi.
Antrenman için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde olan Abdullah Avcı, son dakika gelişmesini canlı yayında takip etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı gibi, Beşiktaş'ın yönetim kurulunda yer alan bazı isimler de bu ayrılık kararından canlı yayın sırasında haberdar oldu.