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Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Aziz Yıldırım çılgınlığı
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman görevden ayrılacağını açıkladı. Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Orman olağanüstü toplanacaklarını duyurdu. Fikret Orman'ın istifa etmesinin ardından sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. İşte yapılan paylaşımlar ve Aziz Yıldırım detayı...
24 Eylül 2019 Salı 14:12
Güncelleme: 24.09.2019 14:29
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, görevini bırakma kararı aldığını açıkladı.
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Vodafone Park'taki basın toplantısında konuşan Orman, "İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Olağanüstü toplanacağız ve büyük ihtimalle Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" dedi.
Fikret Orman'ın istifa etmesinin ardından sosyal medyada konuyla alakalı birçok paylaşım yapıldı.
İşte Fikret Orman'ın istifasıyla ilgili yapılan paylaşımlar ve Aziz Yıldırım detayı...