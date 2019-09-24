Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Aziz Yıldırım çılgınlığı

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman görevden ayrılacağını açıkladı. Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Orman olağanüstü toplanacaklarını duyurdu. Fikret Orman'ın istifa etmesinin ardından sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. İşte yapılan paylaşımlar ve Aziz Yıldırım detayı...

24 Eylül 2019 Salı 14:12 Güncelleme: 24.09.2019 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





