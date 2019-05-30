Abdullah Avcı 7 hoca ve 3 oyuncuyla geliyor!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Birkaç gün içinde bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası ekibi ve transferle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte Avcı'nın Beşiktaş planı...

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:19 Güncelleme: 30.05.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





