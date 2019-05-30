Abdullah Avcı 7 hoca ve 3 oyuncuyla geliyor!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Birkaç gün içinde bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası ekibi ve transferle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte Avcı'nın Beşiktaş planı...
30 Mayıs 2019 Perşembe 09:19
Güncelleme: 30.05.2019 09:46
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Beşiktaş'ta sezonun son haftalarından bu yana en çok merak edilen konuların başında teknik direktör meselesi geliyor.
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Beşiktaş'ta 4 sezon geçiren Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği netleşti.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i çalıştıran ve sezonu ikinci tamamlayan Abdullah Avcı ile anlaştı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Abdullah Avcı'nın şartlarından biri ekibiyle gelmek istemesi…
Beşiktaş – Abdullah Avcı birlikteliği henüz resmiyet kazanmadı ancak anlaşmanın detayları ve transferle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.