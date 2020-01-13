Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!
Bando tarafından karşılanan millilere çiçek takdim edildi. Kafilede oyuncuların ve teknik heyetin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli, TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler ve TVF yetkilileri yer aldı. Oyuncular, marşlar söyleyerek zaferi doyasıya kutladı.
Oyunculardan Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Naz Aydemir Akyol, Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Fatma Yıldırım ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli ve TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
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"Çok mutluyuz, bu büyük gururun ardından ülkemize vardık ve dışarı çıkmayı, bizi destekleyen insanlarla buluşmayı bekliyoruz. Çok gurur verici, açıkçası çok büyük bir karşılama bekliyoruz ve öyle olacağına da eminiz. Çok gurur verici bir olay, ülkemiz adına da aynı gururu yaşıyoruz. (Bilet taşıması hakkında) Bu benim görevim, taşıyorum ve Tokyo biletimizi gösteriyor, elimden bırakmayacağım."