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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yenerek tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. İşte ilk açıklamalar ve havalimanından görüntüler...
13 Ocak 2020 Pazartesi 20:14 Güncelleme: 13.01.2020 20:19
Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!

Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki organizasyonda olimpiyat vizesi alan ay yıldızlı takım, Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

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Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!

Bando tarafından karşılanan millilere çiçek takdim edildi. Kafilede oyuncuların ve teknik heyetin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli, TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler ve TVF yetkilileri yer aldı. Oyuncular, marşlar söyleyerek zaferi doyasıya kutladı.

Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!

Oyunculardan Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Naz Aydemir Akyol, Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Fatma Yıldırım ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli ve TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!

BU İSİMLERİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!

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"Çok mutluyuz, bu büyük gururun ardından ülkemize vardık ve dışarı çıkmayı, bizi destekleyen insanlarla buluşmayı bekliyoruz. Çok gurur verici, açıkçası çok büyük bir karşılama bekliyoruz ve öyle olacağına da eminiz. Çok gurur verici bir olay, ülkemiz adına da aynı gururu yaşıyoruz. (Bilet taşıması hakkında) Bu benim görevim, taşıyorum ve Tokyo biletimizi gösteriyor, elimden bırakmayacağım."

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