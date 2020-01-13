Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!

EBRAR KARAKURT: TÜRKLER HER YERDE, BİZİ ORADA ASLA YALNIZ BIRAKMADILAR

"Çok mutluyuz, bu büyük gururun ardından ülkemize vardık ve dışarı çıkmayı, bizi destekleyen insanlarla buluşmayı bekliyoruz. Çok gurur verici, açıkçası çok büyük bir karşılama bekliyoruz ve öyle olacağına da eminiz. Çok gurur verici bir olay, ülkemiz adına da aynı gururu yaşıyoruz. (Bilet taşıması hakkında) Bu benim görevim, taşıyorum ve Tokyo biletimizi gösteriyor, elimden bırakmayacağım."