Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Polonya'yla karşı karşıya geldiği mücadeleden 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi ve Almanya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları nefes kesen maç boyunca verdikleri mücadeleyle ve özellikle 4. sette Polonya'nın maç sayısını defalarca geri çevirerek gösterdiği direnişle ayakta alkışı hak etti. İşte uzun süre unutulmayacak maçtan kareler...

12 Ocak 2020 Pazar 02:13 Güncelleme: 12.01.2020 02:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





