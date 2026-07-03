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Haberler Galatasaray Salih Özcan derbisi

Salih Özcan derbisi

Yerli takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Salih Özcan için harekete geçti. Beşiktaş da milli oyuncu için teklif yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Salih Özcan derbisi

Temmuz ayında transfer çalışmalarına hız veren G.Saray'da yabancı kuralının 10+4'e düşmesinden sonra planlamada da değişiklikler oldu. Yerli futbolculara öncelik vermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, 32 kez A Milli Takım forması da giyen 28 yaşındaki orta saha Salih Özcan ile ilgilenmeye başladı. Orta saha rotasyonunu ve yabancı sayısını düşünerek böyle bir hamle yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncu ile görüşmelere başladı. Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Salih, 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı.

KONTENJAN İÇİN ÖNEMLİ

Bonservisini eline alan ve istediği takıma gitmekte özgür olan Salih Özcan, Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Yerli kontenjanında yer alması ve bonservis bedeli ödemeyecek olması teknik heyet ve yönetimi rahatlatıyor. G.Saray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Salih'le ilgili bir transfer derbisi yaşanacak. Özellikle yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan kulüpler için Salih Özcan önemli bir fırsat transferi olarak dikkat çekiyor. Salih geçen sezon 12 maçta 74 dakika oynadı.

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