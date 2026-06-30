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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Galatasaray'ın, yıldız ismi Davinson Sanchez'in ayrılık iddiaları ile gündeme gelmesi sonrası alternatiflerini belirlediği öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...(GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansla kafalarda soru işareti bırakan Davinson Sanchez bir anda transferin gözdesi oldu.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Kolombiya Milli Takımı'nın formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyen yıldız futbolcunun taliplerinin sürekli artması nedeniyle sarı-kırmızılılar düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda tutmak istediği Davinson Sanchez'in satışına kesinlikle sıcak bakmıyor.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Ancak başta Como olmak üzere, transfer için devrede olan kulüplerden 30 milyon euroluk bir teklif gelirse masaya oturulacak.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Satışın gerçekleşmesi halinde ise A sınıf bir stoper takviyesi için harekete geçilecek.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Takvim'in haberine göre, bu senaryo üzerinden bir liste oluşturan Galatasaray'da ilk hedefin Virgin Van Dijk olduğu bir süredir konuşuluyordu.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Alınan bilgilere göre yönetim B planını da yaptı ve Bayern Münih formasını giyen Kim Min Jae'yi de listeye aldı.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile de geçen Koreli stoperin olası bir teklif durumunda sarı-kırmızılılara soğuk bakmayacağı belirtiliyor.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan Davinson planı! Takımdan ayrılırsa o isimlere gidilecek

29 yaşındaki Koreli stoperin Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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