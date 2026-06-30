Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansla kafalarda soru işareti bırakan Davinson Sanchez bir anda transferin gözdesi oldu. Kolombiya Milli Takımı'nın formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyen yıldız futbolcunun taliplerinin sürekli artması nedeniyle sarı-kırmızılılar düğmeye bastı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda tutmak istediği Davinson Sanchez'in satışına kesinlikle sıcak bakmıyor. Ancak başta Como olmak üzere, transfer için devrede olan kulüplerden 30 milyon euroluk bir teklif gelirse masaya oturulacak. Satışın gerçekleşmesi halinde ise A sınıf bir stoper takviyesi için harekete geçilecek. Takvim'in haberine göre, bu senaryo üzerinden bir liste oluşturan Galatasaray'da ilk hedefin Virgin Van Dijk olduğu bir süredir konuşuluyordu. Alınan bilgilere göre yönetim B planını da yaptı ve Bayern Münih formasını giyen Kim Min Jae'yi de listeye aldı. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile de geçen Koreli stoperin olası bir teklif durumunda sarı-kırmızılılara soğuk bakmayacağı belirtiliyor. Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. 29 yaşındaki Koreli stoperin Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.