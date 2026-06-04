Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia
Galatasaray gelecek sezon orta sahaya bir hamle yapmak isterken İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Frank Anguissa için Napoli'ye sunduğu teklifin detayları öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Ayrıca Kamerunlu yıldızla da maaş görüşmelerinin yapıldığı dile getirildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
2022'den beri Napoli'de olan ve 2 İtalya Serie A şampiyonluğu kazanan Frank Anguissa'nın kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediği kaydedildi.
Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda da Napoli'de 22 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, 4 gol attı, 2 asist yaptı.
Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Anguissa için görüşmelerin iki kulüp arasında devam edeceği belirtildi.
Cimbom'da Kamerunlu yıldızın orta saha transfer listesinde önemli bir alternatif olduğu bildirildi.
OSIMHEN TANIYOR
Anguissa, Napoli'de Victor Osimhen'le beraber oynadı.
2022- 2023 sezonunda Serie A'da şampiyonluk kazanan Napoli'de yer alan Anguissa ve Osimhen'in şimdi Galatasaray'da buluşma ihtimali olduğu dile getirildi.
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