Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Orta saha transferine yönelen Galatasaray için sürpriz bir iddia göze çarptı. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberinde; sarı-kırmızılıların Napoli'den Frank Anguissa'yı istediği vurgulandı.

Napoli ile sözleşmesi 2027'de sona erecek 30 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.