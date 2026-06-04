CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Galatasaray gelecek sezon orta sahaya bir hamle yapmak isterken İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Frank Anguissa için Napoli'ye sunduğu teklifin detayları öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Orta saha transferine yönelen Galatasaray için sürpriz bir iddia göze çarptı. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberinde; sarı-kırmızılıların Napoli'den Frank Anguissa'yı istediği vurgulandı.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Napoli ile sözleşmesi 2027'de sona erecek 30 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Cimbom'un Anguissa için Napoli'ye 5 milyon euroluk bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Ayrıca Kamerunlu yıldızla da maaş görüşmelerinin yapıldığı dile getirildi.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

2022'den beri Napoli'de olan ve 2 İtalya Serie A şampiyonluğu kazanan Frank Anguissa'nın kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediği kaydedildi.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda da Napoli'de 22 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, 4 gol attı, 2 asist yaptı.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Anguissa için görüşmelerin iki kulüp arasında devam edeceği belirtildi.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

Cimbom'da Kamerunlu yıldızın orta saha transfer listesinde önemli bir alternatif olduğu bildirildi.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

OSIMHEN TANIYOR

Anguissa, Napoli'de Victor Osimhen'le beraber oynadı.

Galatasaray'ın Anguissa teklifi ortaya çıktı! İtalyan basınından flaş iddia

2022- 2023 sezonunda Serie A'da şampiyonluk kazanan Napoli'de yer alan Anguissa ve Osimhen'in şimdi Galatasaray'da buluşma ihtimali olduğu dile getirildi.

F.Bahçe'de transfer planları alt üst: Greenwood
Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Trump Türkiye’ye geliyor: NATO zirvesine katılacak! Rubio’dan “tarihi toplantı” mesajı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'da hedef Kolo Muani!
G.Saray milli yıldızların peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milliler Kosova'yı tek golle geçti! Ümit Milliler Kosova'yı tek golle geçti! 23:37
La Liga'da sezonun en güzel golü Arda Güler'den La Liga'da sezonun en güzel golü Arda Güler'den 23:11
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 22:54
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı özeti! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı özeti! 22:48
F.Bahçe Beko finale '1' uzakta! F.Bahçe Beko finale '1' uzakta! 22:01
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili açıklama! Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili açıklama! 21:51
Daha Eski
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Filenin Sultanları galibiyetle başladı! 21:17
Luis Suarez kimdir? Hayatı ve kariyeri! Luis Suarez kimdir? Hayatı ve kariyeri! 20:36
Aziz Yıldırım: Ayağa kalkmak için irade ortaya koyacağız! Aziz Yıldırım: Ayağa kalkmak için irade ortaya koyacağız! 20:24
Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı! Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı! 20:22
Bizim Çocuklar sahneye çıkıyor! Bizim Çocuklar sahneye çıkıyor! 20:14
A Milli Erkek Voleybol Takımı basınla buluştu A Milli Erkek Voleybol Takımı basınla buluştu 19:42