Galatasaray kayıp!

Süper Lig'de geçen hafta Antalya'yı 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan eden G.Saray, dün kapanış haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekibin ligde kalabilmek için en az 1 puana ihtiyacının bulunduğu karşılaşmada sarı-kırmızılılar rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Teknik direktör Buruk, geçen haftaya göre kadroda tam 9 ismi değiştirdi. Bütün haftayı şampiyonluk kutlamaları ile geçiren oyuncuların aklında yazın çıkacakları tatil vardı.

KASIMPAŞA SÜPER LİG'E TUTUNDU

Mücadelenin ilk yarısında üstün bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar kendisini fazla zorlamadı. Kasımpaşa 27'de güzel bir kontratakla golü buldu. 27'de Diabate'nin harika ara pasında savunmanın arkasına sızan Adrian Benedyczak, topu Günay'ın üzerinden filelere gönderdi. G.Saray'da Leroy Sane ve Singo'nun birer topu direkten dönerken, şampiyon sezonu yenilgiyle kapattı. Kasımpaşa ise aldığı galibiyetle birlikte ligde tutunmayı başardı.

ASLAN İKİ KEZ DİREĞE TAKILDI

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor mücadelesinde forma giyen iki isminden birisi olan Leroy Sane, dün gole çok yaklaştı. Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda Alman futbolcunun 38. dakikadaki harika şutu üst direkten döndü. 80'de de Singo direğe takıldı.

PAŞA'YI, BENEDYCZAK KURTARDI

Kasımpaşa'nın ligde kalabilmesi için diğer maçların sonucuna bakmadan G.Saray karşısından en az bir puan alması gerekiyordu. Mücadelenin 27. dakikasında savunmanın arkasına sızan Adrian Benedyczak, topu Günay'ın üzerinden aşırtarak takımına hayat veren isim oldu.

TEK TOP GOL OLDU

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir kadro ile sahada olduklarını söyledi. Bazı isimleri dinlendirdiklerini belirten Buruk, "Çok uzun bir maç takvimi vardı. 12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 34 Süper Lig maçı, 2 Süper Kupa maçı. Son haftaya şampiyon olarak çıkmak bizim için önemliydi. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. İlk yarıda bir top geldi ve gol aldı. Konsantrasyon iyiydi, beraberlik golünü aradık ama olmadı. Rakibimizin küme düşme hattında olması ve dirençli olmaları da beraberlik golünü engelledi" ifadelerini kullandı.

KADRODA DOKUZ İSİM DEĞİŞTİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son haftasında kadroda büyük bir rotasyona gitti. Süper Lig'in 33. haftasında 4-2 sona eren Antalyaspor maçına göre dün kadroda 9 değişiklik vardı. Okan Buruk, cezası bulunan Victor Osimhen'in yanı sıra Barış, Abdülkerim, Torreira, Yunus ve Uğurcan Çakır'ı kadroya almadı. Jakobs, Sallai ve Sanchez'i ise kulübedeydi.

MİLLİLER SAHAYA ÇIKMADI

Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğun ilan edilmesi ve Dünya Kupası maçları nedeniyle milli futbolcularına erkenden izin verdi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, kutlamaların ardından yerli milli oyuncuları Kasımpaşa maçının kadrosuna almadı.

BOEY'İN DALYA SEVİNCİ

Ara transfer döneminde yeniden Galatasaray'a geri dönen Sacha Boey, parçalı forma altında 100. resmi karşılaşmasına çıktı. Daha önce 2021-24 yıllarında sarı-kırmızılılarda oynayan Boey, bu kez kiralık olarak takıma katıldı ve 'dalya' dedi.

NHAGA İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı takımın genç yıldızı Renato Nhaga, ilk kez bir Süper Lig mücadelesine ilk 11'de başladı. Ara transfer döneminde parçalı formayla tanışan Gineli oyuncu Renato Nhaga, bugüne kadar sadece iki maçta sonradan oyuna girmişti.

TERİM TAKİP ETTİ

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip etti. Fatih Terim, eski öğrencileri olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yerinde izledi.