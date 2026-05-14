Hem sahada hem tribünde

OSİMHEN DERBİDE YOKTU

Devre arasına Süper Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 potasında giren Galatasaray'ın havasını 11 Ocak 2026'daki Süper Kupa finali bozdu. Afrika Uluslar Kupası'ndaki Victor Osimhen'in olmadığı ve kaleci Uğurcan'ın yedek beklediği finali Fenerbahçe 2-0 kazandı. Ancak maç sadece sahada kaybedilmedi. Sarı kırmızılılar hem sahada hem de tribünde ezeli rakibine kaybetti. Galatasaray taraftarına çöp poşetini andıran yağmurlukların ayarlanması, transferde geç kaldığı için eleştirilen yönetimin kredisini bitirdi.

KAYBEDERKEN KAZANDI

Tam tersi şekilde Fenerbahçe tribünlerine dağıtılan özel yağmurluklar, sarı-kırmızılı tribünlerde büyük tepki topladı. Finalde gelen yenilgi kadar, tribünde yaşanan bu karışıklık keyifleri kaçırdı. Kamuoyunda psikolojik üstünlüğün Fenerbahçe'ye geçtiğine yönelik yorumlar artmaya başladı. Ancak Galatasaray'da bir kez daha kriz anında takım kopmadı. Saha dışı konular, saha içine yansımadı. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un çabalarıyla takım tartışmalardan uzak kaldı. Cimbom adeta kaybederken kazandı.

HAVALİMANINDA KENETLENME

5-2'lik tarihi Juventus zaferinden sadece 4 gün sonra Konyaspor deplasmanında tabela 2-0 mağ lubiyeti yazıyordu. Skor 0-0 iken Sane'nin VAR'dan iptal edilen golü, TFF'ye yönelik tepkilerin sebebiy di. Sezon boyunca takımı yere düştüğü her an ayağa kaldıran ultrAslan yine devreye girdi, Konya'dan üzgün dönen ta kımı havalimanında karşıladı ve futbolcular kenetlendi.