Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tek parola:26

Galatasaray, cumartesi akşamı RAMS Park’ta Antalyaspor’u yenerek taraftarlarıyla zafer turu atmak istiyor. Okan Buruk ve takımı, 26. şampiyonluğa hazırlanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda da 26. lig şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da geri sayım başladı. 9 Mayıs Cumartesi günü RAMS Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde zafer turu atmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında gelen 4-1'lik şok yenilgi keyifleri kaçırsa da RAMS Park'ta müthiş bir buluşma olacak.

TARAFTARLA TUR ATACAKLAR

2025-2026 sezonun son iç saha maçında RAMS Park'ın kapalı gişe olacağı ve şampiyonluk atmosferinin beklendiği kaydedildi. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcularıyla yaptığı toplantıda RAMS Park'ta unutulmaz bir maçın kendilerini beklediğini dile getirdi. Buruk, taraftarlarının önünde üst üste dördüncü şampiyonluklarını kazanma şansının geldiğini vurguladı.

2026'DA SERİYE DEVAM

Sarı-kırmızılılarda üst üste dördüncü şampiyonluk hedefinde sürpriz bir seri dikkat çekiyor. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te de 25. şampiyonluğunu kazanan Aslan, 2026'da 26. şampiyonluğu için geri sayıma geçti. Okan Buruk ve ekibi, tarihi bir serinin eşiğine geldi.

MERTENS KUTLAMAYA GELİYOR

Galatasaray, 39 yaşına giren Dries Mertens için doğum günü mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı formayla üst üste 3 şampiyonluk kazanan Mertens'e yazılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Unutulmaz 10 numaralarımızdan Dries Mertens'in doğum günü. İyi ki doğdun Dries!" Öte yandan Mertens de bir açıklama yaparak "Cumartesi, RAMS Park'ta görüşürüz" yanıtını verdi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'da biletler satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçın biletleri GSPlus Premium ile GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine satışa sunuldu.

