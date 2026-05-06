Sara müjdesi

Sakatlıklardan yana bu sezon bir türlü yüzü gülmeyen G.Saray'da Gabriel Sara sevinci yaşanıyor. Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren sambacı, Türkiye'ye ağrılarla birlikte dönüş yapmıştı. Fedakarlık göstererek maçlarda forma giyen Sara'nın durumu daha kötüleşince dinlendirildi ve yoğun bir tedavi programına alındı. İki haftadır formasından uzak kalan başarılı futbolcu son olarak 18 Nisan'da Süper Lig'deki G.Birliği maçında oynamıştı.

Bu tarihten sonra tedavi olan ve bir süre takımdan ayrı çalışan Sara'nın tamamen iyileştiği öğrenildi. Fiziksel açıdan yüzde yüzüne ulaşamasa da 26 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü Süper Lig'de Antalya karşısındaki şampiyonluk maçında büyük bir aksilik olmazsa sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun yokluğunda orta alanda hücum organizasyonlarında zorlanan sarı-kırmızılı takımda Leroy Sane'nin üzerine yük binmişti.