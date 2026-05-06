Fernandes rüyası

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yeni sezonda çok daha iddialı bir takım kurmaya hazırlanıyor. Önceliğini orta saha ve savunmada doğrudan forma giyecek isimlere vermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların belirlediği çilek transferi de belli oldu. Yönetim ara transfer döneminde de nabız yokladığı Manchester United'ın Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine katmak istiyor. SKY'ın haberine göre sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki rüyası Fernandes olacak ve şartlar zorlanacak.

CARRİCK'TEN SONRA UÇTU

Hem 10 numaralı pozisyonda hem de merkez orta sahada forma giyebilen 31 yaşındaki futbolcu top tekniği, pasları ve şutları ile dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'de attığı 8 golün yanı sıra 20 de asiste imzasını atan Portekizli futbolcu harika bir sezon geçiriyor. Ara dönemde ayrılmayı düşünen ancak daha sonra takımın başına getirilen Michael Carrick'ten sonra mutsuzluğu ortadan kaybolan Fernandes'in geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. Galatasaray önceliğini tamamen bu transfere vermiş durumda.

ARABİSTAN'I GERİ ÇEVİRDİ

Bruno Fernandes, geçen yıllarda Suudi Arabistan'dan astronomik transfer teklifleri almış ancak bunları hiç düşünmeden geri çevirmişti. Bu teklifi geri çevirme sebebini, "Dünyanın en zengin insanlarından birisi olmak istemiyorum. Sadece çocuklarıyla güzel bir hayat süren insanlar olmak istiyoruz" sözleriyle dile getirmişti. G.Saray'daki aile ortamı, Bruno Fernandes'in kararında etkili olabilir.

O DA TARAFTARA HAYRAN

Daha önce RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde G.Saray'a karşı konuk olan ve 3-3 sona eren karşılaşmada ceza alanı dışından güzel bir gol atan Fernandes, bir de asist yapmıştı. Sarı-kırmızılı tribünleri o günden itibaren unutamayan Portekizli yıldız, kendisine sorulan "Deplasmanda gördüğün en iyi atmosfer neredeydi?" sorusuna hiç düşünmeden "RAMS Park ve G.Saray" yanıtını vermişti.

REKORA ORTAK

Bruno Fernandes, İngiltere'de bitime 3 hafta kala yaptığı 20 asistle Thierry Henry ve Kevin de Bruyne'nin elinde bulundurduğu Premier Lig'de bir yılda en fazla asist yapma rekoruna ortak oldu. Portekizli kalan sürede bir asist bile yapması durumunda Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdıracak.