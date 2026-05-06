CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fernandes rüyası

Fernandes rüyası

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi belli oldu.SKY'ın haberine göre sarı-kırmızılıların rüyası Manchester United forması giyen Portekizli 10 numara Bruno Fernandes. Ara transfer döneminde de nabız yoklayan G.Saray, haziranda vites yükseltecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Fernandes rüyası

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yeni sezonda çok daha iddialı bir takım kurmaya hazırlanıyor. Önceliğini orta saha ve savunmada doğrudan forma giyecek isimlere vermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların belirlediği çilek transferi de belli oldu. Yönetim ara transfer döneminde de nabız yokladığı Manchester United'ın Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine katmak istiyor. SKY'ın haberine göre sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki rüyası Fernandes olacak ve şartlar zorlanacak.

CARRİCK'TEN SONRA UÇTU

Hem 10 numaralı pozisyonda hem de merkez orta sahada forma giyebilen 31 yaşındaki futbolcu top tekniği, pasları ve şutları ile dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'de attığı 8 golün yanı sıra 20 de asiste imzasını atan Portekizli futbolcu harika bir sezon geçiriyor. Ara dönemde ayrılmayı düşünen ancak daha sonra takımın başına getirilen Michael Carrick'ten sonra mutsuzluğu ortadan kaybolan Fernandes'in geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. Galatasaray önceliğini tamamen bu transfere vermiş durumda.

ARABİSTAN'I GERİ ÇEVİRDİ

Bruno Fernandes, geçen yıllarda Suudi Arabistan'dan astronomik transfer teklifleri almış ancak bunları hiç düşünmeden geri çevirmişti. Bu teklifi geri çevirme sebebini, "Dünyanın en zengin insanlarından birisi olmak istemiyorum. Sadece çocuklarıyla güzel bir hayat süren insanlar olmak istiyoruz" sözleriyle dile getirmişti. G.Saray'daki aile ortamı, Bruno Fernandes'in kararında etkili olabilir.

O DA TARAFTARA HAYRAN

Daha önce RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde G.Saray'a karşı konuk olan ve 3-3 sona eren karşılaşmada ceza alanı dışından güzel bir gol atan Fernandes, bir de asist yapmıştı. Sarı-kırmızılı tribünleri o günden itibaren unutamayan Portekizli yıldız, kendisine sorulan "Deplasmanda gördüğün en iyi atmosfer neredeydi?" sorusuna hiç düşünmeden "RAMS Park ve G.Saray" yanıtını vermişti.

REKORA ORTAK

Bruno Fernandes, İngiltere'de bitime 3 hafta kala yaptığı 20 asistle Thierry Henry ve Kevin de Bruyne'nin elinde bulundurduğu Premier Lig'de bir yılda en fazla asist yapma rekoruna ortak oldu. Portekizli kalan sürede bir asist bile yapması durumunda Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

G.Saray'dan Bruno Fernandes harekatı!
F.Bahçe Guirassy'den vazgeçmiyor!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 300 milyonluk villa vurgunundan İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin kalecisi Komşu'dan gelecek!
G.Saray'ın orta sahası Almanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... 01:03
Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! 01:03
Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış 01:03
Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar 01:03
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki 01:03
Hakan Safi adaylığını duyurdu! Hakan Safi adaylığını duyurdu! 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! 01:03
90+4'te penaltı kararı çıktı! 90+4'te penaltı kararı çıktı! 01:03
Arsenal Devler Ligi'nde finalde! Arsenal Devler Ligi'nde finalde! 01:03
TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı 01:03
F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! 01:03
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! F.Bahçe'ye sakatlık şoku! 01:03