Amiri iddiası

Galatasaray'da orta sahada yaşanan istikrarsızlığa çözüm aranırken, gündeme çok sayıda isim geliyor. Bu isimlerden birisi de Almanya ekibi Mainz forması giyen Nadiem Amiri. Sezon sonunda ayrılık kararı veren ve sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu önündeki seçenekleri değerlendirecek. Menajerler aracılığıyla yıldız futbolcu sarı-kırmızılılara önerilirken, bu konudaki son kararı teknik direktör Okan Buruk'un vereceği öğrenildi.

BURUK KARARSIZ

SKY DE'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Alman futbolcu ile temas kurmaya başladı. Ancak bunu yöneticilerin gerçekleştirdiği ve kulüpte bu transferi destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanların da bulunduğu belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ise bu konudaki kararını vermediği ifade edildi. Başarılı çalıştırıcının henüz bu transfere ikna olmadığı ancak listede tuttuğu belirtilirken, ilerleyen günlerde görüşmelerin kesinlik kazanacağı ifade edildi. Amiri bu sezon 24 maçta 11 gol atarken, 3 de asist yaptı.