CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 13 yıl sonra tek adaylı seçim

13 yıl sonra tek adaylı seçim

Galatasaray'da 23 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimine tek aday olarak Dursun Özbek girecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
13 yıl sonra tek adaylı seçim

Özbek'in karşısına başka bir aday çıkmazken, yönetim kurulu listesi Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'a teslim edildi. Sarı-kırmızılılar 13 yıl sonra tek adaylı bir seçime gidiyor. En son Ünal Aysal seçimlere tek aday olarak girmişti.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

BAŞKAN

DURSUN ÖZBEK

YÖNETİM KURULU

METİN ÖZTÜRK

SEDAT ARTUKOĞLU

ERAY YAZGAN

CAN NATAN

MECİT ÇETİNKAYA

MEHMET CİBARA

ABDULLAH KAVUKCU

MEHMET KUTLUĞ

FATİH DEMİRCAN

ÖZEN KUZU

YEDEK LİSTE

İSMAİL BAHÇETEPE

OZAN YURTSEVER

EMİR ARAL

TANUR YILMAZ

ÖMER SARIGÜL

F.Bahçe Guirassy'den vazgeçmiyor!
Büyük değişim kapıda! İşte 2027 model G.Saray
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 300 milyonluk villa vurgunundan İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin kalecisi Komşu'dan gelecek!
G.Saray'ın orta sahası Almanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı isterse... 01:03
Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! Beşiktaş 90+8'de yıkıldı! 01:03
Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış 01:03
Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar Olaitan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar 01:03
Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki Dolmabahçe'de istifa sesleri! Yönetime ve Yalçın'a tepki 01:03
Hakan Safi adaylığını duyurdu! Hakan Safi adaylığını duyurdu! 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! Beşiktaş'ın 2 şutu direkte patladı! 01:03
90+4'te penaltı kararı çıktı! 90+4'te penaltı kararı çıktı! 01:03
Arsenal Devler Ligi'nde finalde! Arsenal Devler Ligi'nde finalde! 01:03
TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı TÜMOSAN Konyaspor'un golü ofsayta takıldı 01:03
F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! 01:03
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! F.Bahçe'ye sakatlık şoku! 01:03