13 yıl sonra tek adaylı seçim

Özbek'in karşısına başka bir aday çıkmazken, yönetim kurulu listesi Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'a teslim edildi. Sarı-kırmızılılar 13 yıl sonra tek adaylı bir seçime gidiyor. En son Ünal Aysal seçimlere tek aday olarak girmişti.
İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ BAŞKAN
DURSUN ÖZBEK
YÖNETİM KURULU
METİN ÖZTÜRK
SEDAT ARTUKOĞLU
ERAY YAZGAN
CAN NATAN
MECİT ÇETİNKAYA
MEHMET CİBARA
ABDULLAH KAVUKCU
MEHMET KUTLUĞ
FATİH DEMİRCAN
ÖZEN KUZU
YEDEK LİSTE
İSMAİL BAHÇETEPE
OZAN YURTSEVER
EMİR ARAL
TANUR YILMAZ
ÖMER SARIGÜL