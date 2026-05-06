13 yıl sonra tek adaylı seçim

Özbek'in karşısına başka bir aday çıkmazken, yönetim kurulu listesi Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'a teslim edildi. Sarı-kırmızılılar 13 yıl sonra tek adaylı bir seçime gidiyor. En son Ünal Aysal seçimlere tek aday olarak girmişti.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ BAŞKAN

DURSUN ÖZBEK

YÖNETİM KURULU

METİN ÖZTÜRK

SEDAT ARTUKOĞLU

ERAY YAZGAN

CAN NATAN

MECİT ÇETİNKAYA

MEHMET CİBARA

ABDULLAH KAVUKCU

MEHMET KUTLUĞ

FATİH DEMİRCAN

ÖZEN KUZU

YEDEK LİSTE

İSMAİL BAHÇETEPE

OZAN YURTSEVER

EMİR ARAL

TANUR YILMAZ

ÖMER SARIGÜL