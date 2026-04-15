Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Ankara'da nefesleri kesecek. Ev sahibi Natura Dünyası Gençlerbirliği, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla alt sıralara geriledi. Başakşehir deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde lideri durdurarak hem moral bulmak hem de düşme hattıyla arasına mesafe koymak istiyor. Teknik heyetin en büyük kozu, sahalarındaki seyirci avantajı olacak. Konuk ekip Galatasaray ise ligin en formda takımı olmasına rağmen son hafta yaşadığı beklenmedik takılmanın izlerini silmek niyetinde. 30 maçta topladığı 68 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı olan sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yolundaki kredisini sürdürmek istiyor. Takımda hücum hattının etkinliği ve kilit isimlerin formu, teknik direktör Okan Buruk'un bu zorlu deplasmandaki en büyük güvencesi. İşte Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçının detayları!

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren bu randevu, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN MAÇ ÖNCESİ SERT ÇIKIŞ

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk edecekleri Galatasaray mücadelesi öncesi kulüp içindeki tartışmalar ve İstanbul kulüpleri arasındaki rekabet üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Ardıç, Galatasaray maçı öncesi yapılan spekülasyonlara tepki göstererek, "Gençlerbirliği, İstanbul kulüpleri arasındaki sahanın dışına taşmış çekişmenin kurbanı edilemez" dedi ve sadece kendi başarıları için sahaya çıkacaklarını vurguladı. Kulübün borçları ve yönetimi hakkında açıklama yapan eski bir asbaşkanı hedef alan Ardıç, "Kiminle oynayacağımızı düşününce, bu demeçlerin motivasyonumuzu düşürmek için yapılan dedikodular olduğu anlaşılıyor" diyerek zamanlamanın manidar olduğuna dikkat çekti. Kulüpte iddia edildiği gibi bölünmüş bir yönetim kurulu olmadığını ifade eden sözcü, "Aramızda camiayı kendi çıkarları için kullanan kimse yok. Gençler diye nefes alıyor, Birliği diye veriyoruz" sözleriyle birlik vurgusu yaptı. Mali Durum Netliği: Başkan Arda Çakmak'ın kulübün finansal tablosunu daha önce şeffafça açıkladığını hatırlatan Ardıç, Mayıs ayı sonu yükümlülüklerinin belli olduğunu ve dışarıdan gelen spekülasyonları ciddiye almadıklarını belirtti. Başkan Arda Çakmak ile eski teknik direktör Metin Diyadin arasındaki iddialara da değinen Ardıç, her iki ismin de aile üyesi olduğunu ve aralarındaki konularda sadece kendilerinin söz sahibi olabileceğini söyledi.