Buruk'tan neşter

Zirve yarışında ayağına gelen fırsatı geri çeviren ve Trabzonspor'a 2-1 yenilen G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk takımda büyük değişikliğe gidecek. Sahada sergilenen futboldan memnun kalmayan 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı memnun olmadığı isimleri yedek kulübesine çekecek. Bu isimlerin başında ise sahada hiçbir varlık gösteremeyen ve hücumda Osimhen'in yerini dolduramayan İcardi geliyor. Arjantinli, Göztepe deplasmanında 11'de olmayacak.

İcardi'yi yedek kulübesine çekecek olan Okan Buruk, İsmail Jakobs ve Noa Lang'ı da ilk 11'de görevlendirmeyecek. Bu üç futbolcunun yerlerine sol bekte Eren Elmalı, kanatta ise cezası sona eren Leroy Sane'nin forma giymesi bekleniyor. İcardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz forvete geçecek ve Yunus Akgün de kanada dönecek. İlkay Gündoğan'ın ise İzmir'de Yunus Akgün'ün bölgesine geçerek takımın hücumlarına şekil vereceği tahmin ediliyor.