Sonunu getiriyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Okan Buruk ile dörtleme yapmanın hesaplarını yapan G.Saray, Süper Lig'de son haftalarda istediğini alıyor. Okan Buruk yönetimindeki ilk senesi olan 2022- 23'te son 6 haftada tulum çıkaran Aslan, 2023-24'te ise son 19 haftanın 18'ini kazandı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon ise 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaştı. Şimdi G.saray'ın önünde 7 maç bulunuyor.