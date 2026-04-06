İpler elimizde

Şampiyonluk yarışında Trabzonspor deplasmanında ağır yara alan G.Saray'da moraller bozuldu ancak inanç devam ediyor. Maç eksiğine karşın 1 puan farkla liderliğini sürdüren G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncuları ile yaptığı konuşmada iplerin hala kendi ellerinde olduğunu söyledi. Trabzonspor yenilgisinin futbolun içerisinde yaşanabileceğini belirten başarılı çalıştırıcı, Göztepe maçını kazanıp yeniden puan farkını 4'e çıkartarak herkese gözdağı vereceklerini söyledi.

ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ

Süper Lig'de Çarşamba günü Göztepe karşısında oyuncularından gerçek G.Saray'ı göstermelerini isteyen Buruk, "Başınızı öne eğmeyin. Yine şampiyon biz olacağız. Önümüzde önemli maçlar var ve kazanıp rakiplerimizle ilgilenmeden şampiyon olabiliriz. Herkesin bunun bilincinde hareket etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Buruk'un konuşması oyunculardan da güzel bir reaksiyon alırken G.Saraylı oyuncular şampiyonluk yolunda yeniden motive oldu.