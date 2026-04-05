Şampiyon olacağız

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından önemli bir avantaj kaybeden G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk yine de iddialı konuştu. Sezon sonunda şampiyon olacaklarını belirten Buruk şöyle devam etti: "Avantajımız var. Hepsi takımımız için motivasyon oldu. İçeride de konuşuldu. Kaybetmek üzücü. Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak. Kimse merak etmesin. Çarşamba günü önemli bir maça çıkacağız. Göztepe maçıyla puan farkını açmayı deneyeceğiz.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ İNANMIŞ ADAMLAR

Galatasaray taraftarı üzülmesin, morallerini bozmasın. Böyle şeyleri çok yaşadık. Bu dördüncü sene. Ben oyuncularımla beraber çok daha fazlasını yapacağız. Bazen bu tür dersler iyi oluyor. Bu tür maçları da daha rahat oynamalıyız. Liverpool ve Juventus'ta da yaşadık. Kendimize daha çok güvenmeliyiz. Bu seviyedeki bir takımın top ayağındayken daha becerikli olması lazım. İç saha ve deplasman arasındaki fark, top bizdeyken özgüven eksikliği."