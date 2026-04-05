Lucumi yarışı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Galatasaray'da savunma arayışları tüm hızıyla devam ederken, rota yeniden İtalya'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon da görüşmelerde bulunduğu Jhon Lucumi için yeniden devreye girdi. Ancak G.Saray bu transferde yalnız değil. Il Resto del Carlino'nun haberine göre 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesini uzatmayacak ve kulüpten ayrılacak. Bologna, Dünya Kupası'ndan sonra gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. G.Saray'ın yanı sıra ezeli rakibi F.Bahçe'nin de Lucumi ile ilgilendiği iddia edilirken, İngiliz ekipleri Sunderland ile Bournemouth da Lucumi'yi listesine aldı.