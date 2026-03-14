Rövanşı bekliyoruz

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot konuştu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Slot, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanşı beklediğini dile getirip, "İstanbul'daki maçta Galatasaray'ın gol bulması hem maçın enerjisini hem de stat atmosferindeki enerjiyi değiştirdi. Şimdi taraftarlarımızın desteğiyle kendi sahamızdaki maçı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu bizim için büyük bir fark oluşturabilir" dedi.