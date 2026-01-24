Hasılat 9.6 milyar TL

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemi arasındaki hasılatı ve giderleri açıkladı. Hatipoğlu, "Sportif AŞ'nin toplam hasılatı 9 milyar 657 milyon TL. Satışlarımızın maliyeti 8 milyar 35 milyon lira. Brüt kârımız 1 milyar 622 milyon TL" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemi arasındaki hasılatı ve giderleri açıkladı. Hatipoğlu, "Sportif AŞ'nin toplam hasılatı 9 milyar 657 milyon TL. Satışlarımızın maliyeti 8 milyar 35 milyon lira. Brüt kârımız 1 milyar 622 milyon TL" dedi.

RAKİPLERİN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA

İbrahim Hatipoğlu, "Bir rakibimizin yaklaşık 2 katı, diğer rakibimizin 3 katı gelir seviyesine ulaşmışız. Ulaştığımız 9.6 Milyar TL'lik gelir. Her iki rakibimizin toplam gelirlerinden 300 milyon TL daha fazladır" dedi.

