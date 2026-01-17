Alex Toth kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Henüz genç yaşta olmasına rağmen sahadaki etkili oyunu sayesinde dikkatleri üzerine çeken Alex Toth, futbol gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Türk kulüpleriyle anılmasının ardından merak konusu olan yetenekli futbolcu için "Alex Toth kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Piyasa değeri yakından takip edilen genç oyuncunun kariyer yolculuğu ve performansı, Alex Toth'un istatistikleriyle birlikte futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Detaylar haberimizde...