Yönetim dört koldan

G.Saray yönetimi yine bir Süper Kupa yenilgisi sonrası önemli bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon başında Beşiktaş'a farklı kaybedilen Süper Kupa maçından sonra Osimhen'i transfer ederek Türk futbol tarihine geçen sarı-kırmızılılar, mağlubiyeti unutturmuştu. Önceki gün bu kez F.Bahçe karşısında Süper Kupa mağlubiyeti yaşayan G.Saray, bu kez orta sahaya Osimhen gibi ses getirecek bir isim almaya çalışıyor. Yönetim çok iyi bir orta saha transferi için bastırıyor.

TARAFTAR İSYAN ETMİŞTİ

Yeniden vites yükseltildi. Guendouzi transferini gölgede bırakacak bir hamle için dört koldan düğmeye bastığı öğrenildi. Fabian Ruiz, Ruben Neves, Ederson ve Onyedika gibi isimler üzerinde çalışan yönetim, kesenin ağzını açacak. Ayrıca Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında taraftar, yönetimi hedef gösterdi. Geciken transferler nedeniyle yapılan eleştiriler yüzünden yönetim gaza basma kararı aldı. Okan Buruk da ara transfer döneminde katılacak isimlerin gecikmemesini istedi.