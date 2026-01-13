Ruiz ısrarı

Galatasaray'da ara transfer döneminin çileği Fabian Ruiz olarak belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda görmeyi çok istediği Portekizli futbolcu için Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu yoğun bir mesai içerisine girdi. PSG ile ilk teması kuran Abdullah Kavukcu, satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak İspanyol basınına göre Fransız ekibi kiralamak istemediği için bunu geri çevirdi ve sadece bonservisi ile gidişine izin vereceğini aktardı. Ancak burada Galatasaray'ın canını sıkacak bir detay daha verildi.

REAL MADRID DE TAKİPTE

İspanya'da yayın yapan +La Zaron'un haberine göre Real Madrid de yaz dönemi için Fabian Ruiz'i takibe aldı. Ocakta harekete geçmeyi düşünmeyen İspanyol ekibinin yaz dönemini beklediği iddia edildi. Bu nedenle G.Saray'ın Real Madrid tehlikesini yaşamamak için elini çabuk tutarak yeni bir teklif daha yapacağı belirtildi. G.Saray'ın kiralama teklifini geri çeviren ve 40 milyon euro talep eden PSG'nin, 30 milyon euro'nun üzerinde bir beklenti içerisinde olduğu aktarıldı. G.Saray bu bedeli 30 milyona düşürüp uzun vadeli bir ödeme planı yapmak istiyor.

MİLLİ TAKIMIN KİLİT İSMİ

Fabian Ruiz İspanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından birisi. Bugüne kadar 41 kez İspanya Milli Takım forması giyen Ruiz, 6 gole imzasını attı. Ayrıca kariyerinde de kazanmadık kupa bırakmadı. Toplamda 16 kez kupa sevinci yaşayan Ruiz, İspanya ile Avrupa Şampiyonu olurken, PSG ile de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.