CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ruiz ısrarı

Ruiz ısrarı

G.Saray’ın kiralama teklifini geri çeviren PSG, Fabian Ruiz’i bonservisiyle vermek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun vadeli bir ödeme planı ile 30 milyon euro’yu gözden çıkaracak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ruiz ısrarı

Galatasaray'da ara transfer döneminin çileği Fabian Ruiz olarak belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda görmeyi çok istediği Portekizli futbolcu için Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu yoğun bir mesai içerisine girdi. PSG ile ilk teması kuran Abdullah Kavukcu, satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak İspanyol basınına göre Fransız ekibi kiralamak istemediği için bunu geri çevirdi ve sadece bonservisi ile gidişine izin vereceğini aktardı. Ancak burada Galatasaray'ın canını sıkacak bir detay daha verildi.

REAL MADRID DE TAKİPTE

İspanya'da yayın yapan +La Zaron'un haberine göre Real Madrid de yaz dönemi için Fabian Ruiz'i takibe aldı. Ocakta harekete geçmeyi düşünmeyen İspanyol ekibinin yaz dönemini beklediği iddia edildi. Bu nedenle G.Saray'ın Real Madrid tehlikesini yaşamamak için elini çabuk tutarak yeni bir teklif daha yapacağı belirtildi. G.Saray'ın kiralama teklifini geri çeviren ve 40 milyon euro talep eden PSG'nin, 30 milyon euro'nun üzerinde bir beklenti içerisinde olduğu aktarıldı. G.Saray bu bedeli 30 milyona düşürüp uzun vadeli bir ödeme planı yapmak istiyor.

MİLLİ TAKIMIN KİLİT İSMİ

Fabian Ruiz İspanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından birisi. Bugüne kadar 41 kez İspanya Milli Takım forması giyen Ruiz, 6 gole imzasını attı. Ayrıca kariyerinde de kazanmadık kupa bırakmadı. Toplamda 16 kez kupa sevinci yaşayan Ruiz, İspanya ile Avrupa Şampiyonu olurken, PSG ile de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

G.Saray'dan orta saha bombası!
F.Bahçe'de rota Artem Dovbyk!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! 1.500 TL'lik artış gündemde
Cimbom'a 20'lik 10 numara!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:47
PSG Fransa Kupası'na veda etti! PSG Fransa Kupası'na veda etti! 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:02
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! 00:35
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı 00:35
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 00:35
Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! 00:35
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 00:35
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 00:35