Fethiye’ye gittiler

Galatasaray'da bugün Fethiyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, ardından mücadelenin oynanacağı Fethiye'ye doğru hareket etti.
