Demirbaş ilk kez

Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçını yönetecek hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Ayberk Demirbaş görev yapacak. Demirbaş kariyerinde ilk kez bir G.Saray maçında düdük çalacak.
