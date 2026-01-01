Galatasaray'a transferde flaş öneri! Okan Buruk'un onayı bekleniyor

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takvim'in haberine göre, İtalya Serie A temsilcisi Napoli'de forma giyen Hollandalı sol kanat Noa Lang, menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildi. Napoli, 26 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde bu sezon 20 maçta forma şansı bulan Noa Lang, 1 gole imza attı.