Galatasaray'a transferde flaş öneri! Okan Buruk'un onayı bekleniyor

Galatasaray'a transferde flaş öneri! Okan Buruk'un onayı bekleniyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A'da forma terleten o yıldız isim, menajerler tarafından Cimbom'a önerildi. Transferde son kararı ise Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Galatasaray'a transferde flaş öneri! Okan Buruk'un onayı bekleniyor

Son üç sezonu zirvede tamamlayan, bu sezonun ilk yarısında da liderlik koltuğunda oturan Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray yönetiminin söz konusu öneriyle ilgili henüz net bir karar vermediği, dosyayı teknik direktör Okan Buruk'un değerlendirmesine sunduğu öğrenildi. Transfer konusunda son söz tecrübeli çalıştırıcıya ait olacak.

Galatasaray'a transferde flaş öneri! Okan Buruk'un onayı bekleniyor

Takvim'in haberine göre, İtalya Serie A temsilcisi Napoli'de forma giyen Hollandalı sol kanat Noa Lang, menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildi. Napoli, 26 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde bu sezon 20 maçta forma şansı bulan Noa Lang, 1 gole imza attı.

Galatasaray'a transferde flaş öneri! Okan Buruk'un onayı bekleniyor

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ise oyuncunun durumuyla ilgili İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Farklı bir ligden geldi, adaptasyon süreci biraz zaman aldı. Zaman zaman iyi performanslar sergiledi ancak beklentimiz daha yüksek. Şu an için kesin bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transferde flaş öneri! Okan Buruk'un onayı bekleniyor

Hollanda Milli Takımı'nda 15 kez görev alan ve 3 gole ulaşan Noa Lang için kariyeri boyunca toplam 43.5 milyon Euro bonservis ödendi. Galatasaray cephesinde ise gözler Okan Buruk'un vereceği rapora çevrildi.

