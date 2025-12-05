Osimhen’in tek taksiti kaldı

Galatasaray, sezon başında Avrupa'nın devleriyle girmiş olduğu transfer yarışını kazanmış ve 75 milyon euroya Victor Osimhen'i kadrosuna katmıştı. Yapılan anlaşma gereği, bu parayı eşit taksitler halinde verecek olan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisinin büyük bölümünü ödedi. Geriye sadece 17.5 milyon euro kaldı. Galatasaray Yönetimi, bu miktarı da Mart 2026'da Napoli'nin hesabına yatıracak ve Osimhen'in bonservisine dair tüm yükümlülüklerini tamamlamış olacak. Galatasaray'dan yıllık 21 milyon euro maaş alan Nijeryalı santrforun 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Osimhen ayrıca Victor Avrupa'nın dev kulüplerinin de hala radarında. Galatasaray, 150 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.

G.SARAY'I SIRTLIYOR

Sezonun en flaş transferleri olan 26 yaşındaki golcü Osimhen, performansıyla beklentileri boşa çıkarmadı. Şampiyonlar Ligi'nde üç maça çıkabilen Nijeryalı, attığı 6 golle gol krallığı yarışında iddialı bir noktada.