Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet ettiler

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken hakem Yasin Kol'un maç içerisinde verdiği kararlar sarı-kırmızılı cephede tepki çekmişti. Galatasaray'ın bu doğrultuda flaş bir hamlede bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:15 Güncellema Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 08:50
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı.

Maçın 27. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane ile öne geçti. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Jhon Duran ile Sane'nin golüne karşılık verdi ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ligde ilk 2'nin mücadele ettiği bu karşılaşmanın ardından zirve yarışında değişen bir şey olmadı. Galatasaray 33 puana yükselip liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve namağlup ünvanını koruyarak 2. sırada yer aldı. İki takımın arasındaki 1 puanlık fark korunmuş oldu.

Öte yandan derbi sonrası Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Derbinin hakemi Yasin Kol'un yönetimi sarı-kırmızılı cephede tepki çekmiş, Teknik Direktör Okan Buruk ve İkinci Başkan Metin Öztürk, 37 yaşındaki hakem hakkında mücadele bitiminde eleştirilerde bulunmuşlardı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüştü. Özbek ve Kavukcu'nun görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadan Riva'dan ayrıldığı öğrenildi.

