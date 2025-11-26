CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Lookman’ın fiyatı!

Lookman’ın fiyatı!

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman’ın geleceği belli oldu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun ayrılığı kesinleşti. La Gazetta dello Sport’un haberine göre Atalanta sezon başında 60 milyon euro talep ettiği Lookman’ı 50 milyon veren takıma gönderecek. Ancak Atalanta’ya henüz bir teklif ulaşmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Lookman’ın fiyatı!
G.Saray'dan sürpriz transfer! O ismin kardeşi...
