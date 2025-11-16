CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sacha Boey Galatasaray'a mı geliyor? Transferde rakip çıktı

Sacha Boey Galatasaray'a mı geliyor? Transferde rakip çıktı

Bayern Münih'te Sacha Boey krizi yaşanıyor. Alman ekibi, oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Galatasaray'ın da istediği sağ bek için bir takım daha devreye girdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 14:35
Sacha Boey Galatasaray'a mı geliyor? Transferde rakip çıktı

Galatasaray'da kış transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Savunmadaki alternatiflerini artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, eski öğrencisini takıma geri kazandırmak istiyor.

Sacha Boey Galatasaray'a mı geliyor? Transferde rakip çıktı

Buruk'un savunmadaki ilk tercihi Sacha Boey. Bayern Münih'in kış transfer döneminde kadroda düşünmediği isimlerden olan Fransız futbolcu için Galatasaray yönetimi, ocak ayında hamle yapmayı düşünüyor.

Sacha Boey Galatasaray'a mı geliyor? Transferde rakip çıktı

Ancak sarı-kırmızılılar bu transferde rakipsiz değil. Sacha Boey için Avrupa'nın köklü kulübü de devreye girmeye hazırlanıyor.

Sacha Boey Galatasaray'a mı geliyor? Transferde rakip çıktı

Ülkemizde Fatih Karagümrük formasını terleten ve futbolu bıraktıktan sonra Marsilya'nın Sportif Direktörü olarak göreve getirilen Mehdi Benatia, Sacha Boey'i kadroda görmek istiyor.

Sacha Boey Galatasaray'a mı geliyor? Transferde rakip çıktı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Bayern'de de forma giymiş olan Benatia'nın, Alman kulübüyle olan ilişkilerini kullanarak bu transferde etkin bir rol alması bekleniyor. Haberde, bu transferi gerçekleştirme isteğinde olan Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu öncesi play-off'a kalıp kalamayacağının belirleyici olacağı ifade edildi.

Sacha Boey Galatasaray'a mı geliyor? Transferde rakip çıktı

İŞTE O HABER

