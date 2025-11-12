CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya Rus kancası! Son karar Okan Buruk'ta

Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya Rus kancası! Son karar Okan Buruk'ta

Son dakika haberi: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Galatasaray'da yıldız oyuncuların talipleri artıyor. Son olarak Rus kulüplerinin sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Sara'ya talip çıktı! Son karar Okan Buruk'ta

Galatasaray'ın orta sahadaki Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Sara'ya talip çıktı! Son karar Okan Buruk'ta

Rusya Ligi'nden bazı takımların 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu için devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma teklifler gelebileceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'da Sara'ya talip çıktı! Son karar Okan Buruk'ta

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 862 dakika sahada kalan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Sara'ya talip çıktı! Son karar Okan Buruk'ta

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetiminin olası bir teklif gelmesi durumunda teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edeceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'da Sara'ya talip çıktı! Son karar Okan Buruk'ta

Güncel verilere göre 22 milyon euro değer biçilen Sara'nın Galatasaray ile olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

