Galatasaray'ın yıldızı Sara'ya Rus kancası! Son karar Okan Buruk'ta

Son dakika haberi: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Galatasaray'da yıldız oyuncuların talipleri artıyor. Son olarak Rus kulüplerinin sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın orta sahadaki Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Rusya Ligi'nden bazı takımların 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu için devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma teklifler gelebileceği de gelen haberler arasında.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 862 dakika sahada kalan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.