Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir? GS maçı hangi kanalda?

Kocaelispor-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir? GS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ederek çıkını sürdüren Cimbom, ligde de hata yapmak istemiyor. Zorlu Kocaeli deplasmanında kazanmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, milli ara öncesi puanını 32'ye çıkartmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkacak Galatasaray'ın muhtemel 11'i de araştırılıyor. Futbolseverler ise "Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 14:26
Kocaelispor-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir? GS maçı hangi kanalda?

Kocaelispor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, büyük bir heyecana sahne olacak bir mücadeleyi futbolseverlerle buluşturuyor. Kocaelispor, taraftarı önünde dev bir sınava çıkarken; karşısında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0'la geçen ve yükselişini sürdüren Galatasaray olacak. Avrupa'da rüzgarı arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, bu formunu lige de yansıtmayı hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu Kocaeli deplasmanından 3 puanla dönüp milli araya 32 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'ın sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı da şimdiden merak konuları arasında. Peki, Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Galatasaray maçı

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Kocaelispor-Galatasaray maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kocaelispor-Galatasaray maçı hangi kanalda

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Balogh, Ahmet, Show, Keita, Tayfur, Linetty, Agyei, Serdar

Kocaelispor-Galatasaray muhtemel 11'leri

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış, Sane, Icardi, Osimhen

GALATASARAY MİLLİ ARAYA 3 PUANLA GİTMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek Galatasaray, milli araya 3 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son olarak Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, başarılı performansını yeşil-siyahlılar karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Selçuk İnan yönetiminde güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almayı hedefleyen Kocaelispor ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kocaelispor-Galatasaray maçı nasıl, nereden izlenir

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE PARLIYOR

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax deplasmanında 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Victor Osimhen istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de de gollerine devam eden Nijeryalı yıldız futbolcunun Kocaelispor maçında nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte, Victor Osimhen'in istatistikleri...

Victor Osimhen istatistikleri

KOCAELİSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KOCAELİSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 44. RANDEVU

Kocaelispor ile Galatasaray 44. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 43 mücadelede sarı-kırmızılılar 27 galibiyet elde ederken Kocaeli ise 7 kez üstünlük kuran taraf oldu. İki takım arasındaki 9 karşılaşmada ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Kocaelispor-Galatasaray maçları

16 YIL SONRA YENİDEN

Galatasaray ile Kocaelispor Süper Lig'de tam 16 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Körfez ekibinin küme düşmesinin ardından kupada bile karşı karşıya gelemeyen iki takımın son mücadelesi 2009 yılında oynandı. İstanbul'daki karşılaşmayı kazanan taraf 5-2'lik skorla Kocaelispor olmuştu.

Kocaelispor-Galatasaray maçı istatistikleri

GALATASARAY KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Milli ara öncesi son maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray kadrosunda önemli eksikler yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kazımcan Karataş ve sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kocaelispor-Galatasaray maçı kadrosu

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

TORREIRA SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımın orta alandaki yıldızı Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Bugünkü Kocaelispor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkacak olan Uruguaylı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kocaelispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları

KOCAELİSPOR'DA TAYFUR BİNGÖL RÜZGARI

Kocaelispor'da takımın gol yükünü Bruno Petkovic ve Tayfur Bingöl çekiyor. Petkovic, 2'si penaltıdan 4 gol atarken, Tayfur Bingöl de 4 defa gol sevinci yaşadı. Takımda ayrıca Habip Ali Keita ile Serdar Dursun'un da 1'er golü bulunuyor. Seyircisi önünde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Körfez ekibinde; antrenmanda şut çekerken sakatlanarak ülkesinde tedavi gören Hırvat golcü Bruno Petkovic kadroda olmayacak.

Tayfur Bingöl istatistikleri

GALATASARAY'DAN YENİLERE KARŞI ÜSTÜNLÜK

Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı Galatasaray'ın büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligin yeni takımlarına karşı çıktığı son 10 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu seri Galatasaray tarihinin de en uzun serisi olarak dikkat çekiyor. Cimbom bugün de kazanırsa lige o sezon yükselen takımlara karşı alınan galibiyetler 11'e yükselecek.

Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı izle

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor-Galatasaray maçı hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek. Kocaelispor-Galatasaray maçı VAR hakemi Ali Şansalan olacak. AVAR'da ise Süleyman Özay ve Mehmet Türkmen görev yapacak.

Kocaelispor-Galatasaray maçı hakemi

