Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trabzonspor maçında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün'ün kasık fıtığı olduğunu açıklamıştı. Milli futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili sarı-kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yunus'un MR'ını çektiklerini aktaran İnce, "Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.
Yunus Akgün'ün sakatlık durumu merak konusu olurken, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Sabah Gazetesi Galatasaray Muhabiri Mehmet Özcan, Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihiyle ilgili konuştu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında konuşan Özcan, "Yunus Akgün muhtemelen ameliyat olacak. Ocak ayı sonrası Atletico Madrid ve Manchester City maçlarında dönüşü hedeflenecek." ifadelerini kullandı.
İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
KOCAELİSPOR (D) GENÇLERBİRLİĞİ UNION SAINT-GILLOISE FENERBAHÇE (D) SAMSUNSPOR MONACO (D) ANTALYASPOR (D) KASIMPAŞA GAZİANTEP FK