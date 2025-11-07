CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trabzonspor maçında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün'ün kasık fıtığı olduğunu açıklamıştı. Milli futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili sarı-kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 19:07
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Sarı-kırmızılılar, kasığında ağrı bulunan milli futbolcuya kasık fıtığı teşhisi konduğunu açıkladı.

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, kasığında ağrısı bulunan milli futbolcu Yunus Akgün'ün ameliyat edilip edilmeyeceğine birkaç gün içinde karar vereceklerini söyledi.

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Yunus'un MR'ını çektiklerini aktaran İnce, "Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Yunus Akgün'ün sakatlık durumu merak konusu olurken, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

Sabah Gazetesi Galatasaray Muhabiri Mehmet Özcan, Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihiyle ilgili konuştu.

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında konuşan Özcan, "Yunus Akgün muhtemelen ameliyat olacak. Ocak ayı sonrası Atletico Madrid ve Manchester City maçlarında dönüşü hedeflenecek." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

KOCAELİSPOR (D)
GENÇLERBİRLİĞİ
UNION SAINT-GILLOISE
FENERBAHÇE (D)
SAMSUNSPOR
MONACO (D)
ANTALYASPOR (D)
KASIMPAŞA
GAZİANTEP FK

