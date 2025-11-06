Sane’nin aklı milli takımda

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'ndaki formasını geri almak istiyor. Bild'e konuşan Sane, "Julian Nagelsmann beni uzun zamandır tanıyor; Bayern'de ve milli takımda hocaydı. Son transferimden beri iki güzel görüşme yaptık, her şeyi açıkça konuşuyoruz. Bana hep güvendi, yanımda oldu. Yeni durumumda ritmimi bulmam için zamana ihtiyacım olduğunu biliyordu, bu yüzden ne kızgın ne de üzgündüm" dedi.