Haberler Galatasaray Victor Nelsson Danimarka Milli Takımı’na geri döndü!

Galatasaray’dan Hellas Verona’ya kiralanan Victor Nelsson’un milli takım hasreti sona erdi. Yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden Danimarka Milli Takımı’na çağrılan savunmacı, Dünya Kupası Elemeleri’nde sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 15:32 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 16:25
Galatasaray'dan sezon başında 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, gösterdiği performansla yeniden milli takıma yükseldi.

Danimarka Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadroda yer alan 27 yaşındaki stoper, yaklaşık bir yıl sonra milli formayı yeniden giyecek. Nelsson, son olarak 18 Kasım 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Sırbistan maçında Danimarka adına sahaya çıkmıştı.

Performansıyla Verona savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Nelsson'un, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Belarus karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Serie A'da istikrarlı bir grafik sergileyen Danimarkalı savunmacı, bu sezon Verona formasıyla çıktığı 10 resmi maçta takımının savunma liderlerinden biri olmayı başardı.

