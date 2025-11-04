Victor Nelsson Danimarka Milli Takımı’na geri döndü!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'dan sezon başında 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, gösterdiği performansla yeniden milli takıma yükseldi.

Danimarka Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadroda yer alan 27 yaşındaki stoper, yaklaşık bir yıl sonra milli formayı yeniden giyecek. Nelsson, son olarak 18 Kasım 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Sırbistan maçında Danimarka adına sahaya çıkmıştı.

Performansıyla Verona savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Nelsson'un, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Belarus karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Serie A'da istikrarlı bir grafik sergileyen Danimarkalı savunmacı, bu sezon Verona formasıyla çıktığı 10 resmi maçta takımının savunma liderlerinden biri olmayı başardı.