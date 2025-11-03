Mertens: Buraya dönmek çok güzel

Geçen sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşadıktan sonra futbol kariyerine nokta koyan Belçikalı yıldız Dries Mertens, Trabzonspor derbisini tribünden takip etmişti. Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Belçikalı futbolcu, "Buraya yeniden dönmek çok güzel. Oğlum Ciro stada yaklaşırken çok heyecanlandı. Üçlü çektirince çok mutlu oldu" diye konuştu.

CIRO ÇALIŞIYOR!

Mertens'in oğlu çalışmalara dahil oldu. Arasının çok iyi olduğu Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı antrenmana dahil olan minik Ciro, antrenman yaptı ve neşesi ile yüzleri güldürdü.