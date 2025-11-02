CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kazanmaya alışmıştık

Kazanmaya alışmıştık

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisini böyle yorumladı: "Kazanamadığımız zaman üzülüyoruz, yenmeye alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Sonuçta Süper Lig ikincisiyle berabere kaldık. Kazansaydık farkı açacaktık ama olmadı"

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Kazanmaya alışmıştık

Galatasaray'da Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor beraberliğine çok üzüldüklerini söyledi. 3 önemli eksikle sahaya çıktıklarını belirten Buruk, şu ifadelerini kullandı: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Üst üste maçlar oynuyoruz çok. Burada da bir sonraki maça oyuncularımı en diri şekilde hazırlamalıyım. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var.

BECERİ EKSİKLİĞİ YAŞADIK

Kazansaydık ligde farkı artıracaktık ama olmadı. Tüm maçları kazandık, sadece Trabzonspor ve Beşiktaş beraberliği var. Maç rakamlarının daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Beceri eksikliği vardı. Rakip ceza sahasına çok rahat gittik, kanatlardan rahat gittik. Çok net baskı görmedik rakipten. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık. İki tane ofsayttan dönen top var. Rakip 10 kişi kaldı."

