Dries Mertens'ten duygulandıran itiraf! "Galatasaray taraftarını her gün özlüyorum"

Dries Mertens’ten duygulandıran itiraf! "Galatasaray taraftarını her gün özlüyorum”

Galatasaray-Trabzonspor derbisini tribünden izleyen sarı-kırmızılıların efsane ismi Dries Mertens, maç sonrası yaptığı kısa açıklamayla taraftarları duygulandırdı. İşte Mertens'in o açıklaması... (GS spor haberleri)

Dries Mertens’ten duygulandıran itiraf! "Galatasaray taraftarını her gün özlüyorum”

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların son yıllardaki şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan ve bu yaz futbolculuk kariyerine nokta koyan Dries Mertens, derbiyi ailesiyle birlikte tribünden takip etti.

Belçikalı yıldız, maçın ardından stat koridorlarında kendisine yöneltilen "Galatasaray taraftarını özlüyor musun?" sorusuna kısa ama anlamlı bir yanıt verdi: "Her gün."

İŞTE O ANLAR

