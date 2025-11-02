‘Hayatımı adadım‘

Galatasaray'ın Urugaylı yıldızı Lucas Torreira, "Trabzonspor maçında elimizden geleni yaptık. Bir sonraki maçlarda daha iyisini yapacağız. Galatasaray'da 4. senemi geçiriyorum. Hayatım burası oldu tamamen. Takım arkadaşlarım, yönetim, teknik ekip, herkes değerli. Hayatımı buraya adadım. Yanımda olmaları değerliydi. Çok büyük destek gördüm. Burada çok mutluyum" dedi.