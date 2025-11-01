CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! "Çocuk değilim"

Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! "Çocuk değilim"

Galatasaray'da Trabzonspor maçında tribünler tarafından ıslıklanması ile gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte yıldız futbolcunun taraftarların tepkisine yönelik sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:38
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! "Çocuk değilim"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'a karşı golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu. Dakika 74'te yerini Mauro Icardi'ye bırakan ve kenara gelirken sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanan Barış, "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum." dedi.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

SON DAKİKA
