Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! "Çocuk değilim"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'a karşı golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu. Dakika 74'te yerini Mauro Icardi'ye bırakan ve kenara gelirken sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanan Barış, "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum." dedi.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz"