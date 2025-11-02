Ömer Üründül'den Galatasaray - Trabzonspor derbisi sonrası o takım için flaş yorum! "İstediklerini elde ettiler"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor derbide kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Galatasaray - Trabzonspor müsabakasını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS TS SPOR HABERİ)
"Futbol kalitesi düşük bir maç izledik. İlk devre genel beklentinin dışında bir saha içi görüntüsü vardı. Trabzonspor'un geride oyunu kabul edip, geçiş oyunlarını düşüneceği bir plan beklenirken, G.Saray bilhassa iç sahada alışılmış, etkili önde baskıyı uygulamadı."
"Savunma güvencesini ihmal etmeyince sürekli hücumu düşünen Trabzonspor üretemezken, G.Saray ani çıkışlarla genişlikler yakaladı."
"Bu yarının bir diğer ilginç yanı da Trabzon'un kornerleri verimsiz, G.Saray'ın da ilk 3 korneri biri kıl payı ofsayta takıldı, biri de direğe çarptı. İkinci devre, dengeler tamamen değişti."
